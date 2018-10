clicca per guardare tutte le foto della gallery

50 sfumature di.... Clizia Incorvaia. La fashion blogger, moglie di Francesco Sarcina, festeggia il compleanno in un locale milanese con gli amici in un'atmosfera bollente. Indossa un abito semitrasparente sotto il quale si intravede il seno nudo e lo slip nero a coprire le intimità. Musica e divertimento per un party sfrenato, ma senza il musicista. “Era a casa con i bambini”, dice Clizia.