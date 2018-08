Claudia Zanella, addio a Fausto Brizzi? Intanto bacia un altro uomo

Da quando è scoppiato lo scandalo delle molestie sessuali intorno al marito Fausto Brizzi, Claudia Zanella non l'ha mai abbandonato, anche nei momenti più difficili. Anzi, era anche è scesa in campo con una lettera aperta per difendere il regista. Ma la crisi tra i due probabilmente non è stata superata. Sul numero in edicola da mercoledì 29 agosto, Chi pubblica le immagini della donna in compagnia di un altro uomo. L'attrice è stata immortalata a Ponza con Luigi Cesolini, istruttore di boxe di Roma: tra tenerezze, baci e abbracci, tranquillamente mano nella mano, i due appaiono molto affiatati.