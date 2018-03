Chiara Maci e Andrea in uno scatto tenerissimo. La food blogger, compagna dello chef (che ama definirsi “oste e cuoco”) Filippo La Mantia, è diventata mamma da quindici giorni e posta foto del suo secondo bebè tra le braccia. “Ma oggi va via mia madre e per me è come se fosse il giorno 0. Senza avere fretta e senza avere paura. Ce la posso fare” scrive la neomamma.