Chiara Ferragni? Tra le influencer più pagate del mondo

Ognuno dei loro post può arrivare a costare cifre da capogiro e il loro impatto sulla pubblicità è dirompente. Sono gli influencer, professionisti del web con migliaia (se non milioni) di followers sparsi sui vari social network. Si tratta di YouTuber, Instagramer, blogger o utenti che hanno semplicemente una pagina su Facebook dove condividono foto, video e contenuti vari, dalla moda alla cosmesi passando per la fotografia. Il loro "plus"? Il grado di influenza che hanno sui propri followers. Solo negli States il loro mercato ha generato un flusso di denaro pari a 570 milioni di dollari. E tra loro c'è anche un'italiana, Chiara Ferragni, al sesto posto della top ten, stilata da Blogmeter, azienda di social media intelligence, basata su dati condivisi da HopperHQ.