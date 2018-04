Chiara Ferragni mostra il pancino a 17 giorni dal parto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Chiara Ferragni mostra con orgoglio il pancino, 17 giorni dopo la nascita del piccolo Leone. "C'è ancora così tanto lavoro da fare, ma il nostro corpo è meraviglioso" ha scritto su una stories di Instagram, facendo vedere ai fan l'evoluzione del suo lavoro in palestra per tornare in forma. "Posto tutto ciò che mi fa sentire bene e felice, provando a farvi sorridere e a farvi capire che questa vita, con i suoi alti e i suoi bassi, è il regalo più importante che abbiamo ricevuto", aveva scritto solo qualche giorno prima, gioiosa nel condividere tutto ciò che le sta accadendo da quando è diventata mamma.