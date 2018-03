Chiara Ferragni e Fedez, guarda il loro corso pre-parto... in casa

Una ostetrica a domicilio per spiegare a Chiara Ferragni e Fedez cosa fare quando arriveranno le prime contrazioni. Manca poco al parto per la fashion blogger, così la Ferragni e il rapper hanno deciso di fare un corso accelerato di sei ore in cui un'esperta spiegasse loro tutto quel che c'è da sapere. Un video proiettato nel salotto di casa, un bambolotto per simulare e un'esperta per fornire – in lingua inglese ovviamente – tutte le spiegazioni necessarie... Tutto “Chiaro”?