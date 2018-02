clicca per guardare tutte le foto della gallery

Due ore di shopping intenso in una boutique di Corso Venezia a Milano per Wanna Marchi e Stefania Nobile. Le due hanno provato diversi giacconi, si sono fatte foto, hanno chiesto sciarpe personalizzate e soltanto dopo due lunghe ore di compere hanno lasciato il negozio dalla porta secondaria. Per evitare i paparazzi che le tenevano d'occhio...