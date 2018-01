Charlene Wittstock compie 40 anni, festa nel Principato di Monaco

E' diventata Sua Altezza Serenessima del principato di Monaco nel luglio 2010, oggi Charlene Wittstock, la nuotatrice che ha conquistato il cuore del principe Alberto, da cui nel dicembre del 2014 ha avuto due gemelli, festeggia 40 anni. Si sono conosciuti nel 2000, lei era a Montecarlo per i campionati di nuoto. Per il suo principe si è trasferita dal Sudafrica a Montecarlo, è diventata cattolica, ha studiato francese e ha imparato tutte le regole che richiede l'etichetta di corte. Per i suoi 40 anni il Principato è in festa...