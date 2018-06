Charlene Wittstock, che bacio appassionato con il marito Alberto di Monaco!

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Bella, affascinante e... tonica. Charlene Wittstock, principessa di Monaco, ha celebrato una vittoria sportiva con un bacio appassionato al marito Alberto, durante la "Rivera Water Bike Challenge", competizione benefica organizzata dalla fondazione "Princesse Charlene di Monaco", che si occupa della sicurezza in acqua e della sensibilizzazione sul rischio di annegamento. Scopo della gara, un percorso lungo 20 km su bici acquatiche simili a "mini catamarani", quello di raccogliere fondi per l'associazione. Con questa vittoria, l'elegante principessa è campionessa per la seconda volta.