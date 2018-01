clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si definisce un'acrobata in equilibrio fra lavoro, figli e social. Questa volta l'acrobazia è riuscire a non mostrare il seno nonostante la scollatura profonda della giacca e l'assenza di reggiseno sotto. Caterina Balivo si è presentata con un tailleur davvero sexy alla prima di The Post, il film di Steven Spielberg. Occhi puntati sul suo décolleté, ma “l'equilibrio” ha funzionato e gli obiettivi sono rimasti casti...