Inarrestabile Carolina! Mentre Antonio riflette sul suo futuro calcistico prima di incontrare Antonio Gozzi, patron dell'Entella, la Marcialis in queste vacanze si dedica al bricolage di un certo livello. A metà agosto ha costruito una casetta in legno per i suoi bambini e in queste ore, con l'avvitatore, assembla il palazzo dei Supereroi. Guarda la gallery...