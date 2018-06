Candice Swanepoel è mamma bis, guarda il primo scatto con il suo bebè

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Semplice, sexy e ammaliante, parliamo di Candice Swanepoel, l'angelo di Victoria's Secret diventata mamma per la seconda volta. La giovane top model di origine sudafricana aveva annunciato sui social l'imminente arrivo del bebè e dopo alcune ore è arrivata la prima foto del neonato con una dedica di ringraziamento speciale a tutti i fan: "Grazie mille per tutti gli auguri... Il nostro ometto è nato questa mattina a casa e non potrebbe essere più perfetto".