Infradito e caftano rosa per Brigitte Nielsen (54 anni) che, in posa a due passi dal mare insieme al marito Mattia Dessi (39 anni), mostra il ventre sempre più lievitato. In attesa del quinto figlio (i primi 4 sono maschi), non ha ancora svelato il sesso del nascituro. Che l'indizio si celi nel colore dell'abito in pendant con gli occhiali?