Briatore e la Gregoraci di nuovo insieme per Nathan Falco

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme per un'occasione speciale. A documentare la cosa è "Chi", in edicola mercoledì 21 marzo, con una serie di foto esclusive di cui Tgcom24 vi può anticipare un estratto in esclusiva. La coppia, che si è separata ufficialmente lo scorso dicembre, si è ritrovata in occasione del compleanno del loro bambino, Nathan Falco. E per lui, hanno organizzato una super festa a Monte Carlo all'hotel Fairmont a tema “skaters”. Nessuna tensione, molti sorrisi e la sola volontà di far felice il loro bambino, per il quale hanno anche deciso di rimanere a vivere entrambi nel Principato.