Bandierine in mano, costumini sexy a bordo di lussuosi yacht e magliette arrotolate in vita che mettono in luce fisici al top. Le modelle brasiliane più famose al mondo tifano così per la loro nazionale che tra poche ore cercherà di battere il Belgio per guadagnarsi la semifinale dei Mondiali di calcio in Russia. Da Izabel Goulart ad Alessandra Ambrosio, guarda che tifo hot!