Bobo Vieri, torta e candeline a Formentera con Costanza Caracciolo

Un compleanno davvero speciale per Bobo Vieri, che ha festeggiato in un locale di Formentera i suoi 45 anni. L'ex calciatore circondato dagli amici storici come Cristian Brocchi, Davide Bombardini e Roberto Baronio, e con la sua Costanza Caracciolo seduta sulle sue gambe, ha spento le candeline. Vieri che tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta, tra brindisi e festeggiamenti non ha perso l'occasione per accarezzare il pancione della compagna.