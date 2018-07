Bobo Vieri accarezza il pancione di Costanza Caracciolo

Finalmente l'annuncio ufficiale della gravidanza! Bobo Vieri e Costanza Caracciolo mostrano il pancione, ammettendo di fatto per la prima volta di essere in attesa di un bebè. L'ex calciatore in volo privato per Ibiza con la ex velina e gli amici Davide Bombardini e Davide Lippi gira un video social in cui scopre la pancia della compagna e accarezza con dolcezza le sue curve. La coppia trascorrerà qualche giorno sull'isola delle Baleari e si attendono scatti in bikini con le forme lievitate della bionda Costy...