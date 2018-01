Bellezze venete 2018, ecco le 12 sexy ragazze della porta accanto

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Non solo fotomodelle e aspiranti Miss, ma anche studentesse, impiegate, bariste, cameriere, commesse, estetiste e parrucchiere. Ragazze belle e normali che hanno accettato di mettersi in gioco sognando il mondo della moda e dello spettacolo. E’ uscito Bellezze Venete 2018, il calendario nato dodici anni fa da un’idea dell'art director padovano Paolo Braghetto per valorizzare le ragazze di tutta la regione. Gli scatti sono stati affidati ai padovani Gabriel Munari, Andrea Rigon e Oscar Salmistraro, al veneziano Claudio Gervasutti e al rodigino Luca Stocco. Le protagoniste, selezionate dopo numerosi casting, sono le padovane Alice, Chiara, Diana, Eleonora, Federica, Ilenia, Jessica, Maria Teresa, Sharon, Valentina; le veneziane Ilaria, Jessica, Morena, Veronica; la trevigiana Federica; la vicentina Andrea, la rodigina Federica e la veronese Elisa.