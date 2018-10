Bella Hadid spegne 22 candeline e bacia The Weeknd

La top model Bella Hadid compie 22 anni e festeggia con la sorella Gigi, gli amici più cari e il fidanzato The Weeknd. Con lui baci e abbracci si sprecano sia durante il party sia per strada a New York dove una schiera di fotografi immortala le continue effusioni di coppia. A quanto pare, dopo ripetuti tira e molla, tra il rapper e la modella la storia procede (platealmente) a gonfie vele e sui social Abel Tesfaye (vero nome di The Weeknd) regala in occasione del compleanno della compagna una raccolta di loro baci.