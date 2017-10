clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ha da poco festeggiato 25 anni e Bella Hadid ha voluto regalare ai 15 milioni di follower un video mozzafiato in cui compare in bagno davanti allo specchio in slip e canotta nera. La modella con il viso acqua e sapone e i capelli bagnati si guarda e si riprende mostrando il suo fisico impeccabile e lasciando i fan senza fiato...