Belen, il nudo integrale manda in tilt Instagram

Gli occhi chiusi e la luce che illumina il corpo nudo. Belen fa un regalo speciale ai suoi follower su Instagram e posta un foto senza veli con una didascalia: "Piel". In vacanza a Ibiza la showgirl argentina si mostra come mamma l'ha fatta e i fan gradiscono con una pioggia di like (più di mezzo milione) e commenti. Ormai da mesi la Rodriguez ama pubblicare foto sexy in cui si mostra in tutto il suo splendore. A volte evidenziando il lato B, altre le curve con cui fa sbandare i suoi uomini altre con un nudo integrale. Una cosa è certa, è sempre sensuale e bellissima.