Barbara Berlusconi, ecco le prime foto con Francesco Amos

Barbara Berlusconi tiene tra le braccia il suo piccolo Francesco Amos, nato il 28 febbraio in una clinica in Svizzera. La primogenita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario sorride felice al fianco del compagno Lorenzo Guerrieri mentre, in un parcheggio al coperto stanno per entrare in auto. Per Barbara è il quarto maschietto, dopo Alessandro, Edoardo (avuti da Giorgio Valaguzza) e Leone (di Guerrieri). Guarda le immagini che il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 7 marzo...