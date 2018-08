Bar Refaeli, il sedere più bello al largo della Grecia

Vacanze in barca al largo delle coste greche per Bar Refaeli in compagnia della madre Zipi e di un gruppo di amiche. La modella e presentatrice si lascia immortalare di spalle mettendo a nudo le curve toniche e perfette del suo lato B prima di concedersi un tuffo in mare. Lontana dalle passerelle da un po' di tempo, sfoggia forme da capogiro nonostante le due gravidanze ravvicinate. Bar è madre di Liv (2 anni) ed Elle, che in ottobre spegnerà la sua prima candelina.