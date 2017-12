clicca per guardare tutte le foto della gallery

Tra luci e colori a Milano si respira un accogliente clima natalizio e le biondissime Justine Mattera e Clizia Incorvaia, vestite di rosso con tanto di cappuccio in testa, passeggiano in centro con una mise che sfida le temperature invernali. Miniabiti e gambe nude per due Babbe Natale molto sexy.