Unite da un'amicizia speciale, Aurora Ramazzotti e Sara Daniele sono un'esplosione di simpatia. Turiste a Barcellona si dedicano alla cultura: "Domani andiamo a vedere Casa Batllò" "Cosa è?" "Non lo so, ma proviamo a non essere sempre ignoranti" "Ok". E al buon cibo: "Scorrendo il mio rullino fotografico ho capito che per me anche il cibo è un'opera d'arte!", cinguetta Sara da buongustaia. Insieme a loro c'è anche il duo comico Pio e Amedeo.