Il gruppo vacanze di Antonella Clerici è in partenza da Alghero. Dopo giorni di sole, mare e divertimento, gli ex de La Prova del Cuoco salutano la Sardegna. La conduttrice tv spiaggiata insieme ad Anna Moroni e alcuni amici ha postato le foto delle escursioni, delle gite, delle cene e dei bagni in mare. E con uno scatto in costume nero si è dedicata all'ultima tintarella in terra sarda, pronta per approdare verso nuovi lidi...