Anna Tatangelo sviene dall emozione dopo il parto della sorella

Ci sono voluti acqua e tanto zucchero per far riprendere Anna Tatangelo. La bella e brava cantante è svenuta per l'emozione in sala d'attesa subito dopo il parto della sorella Silvia. Sebbene per la Tatangelo, fosse già la quarta volta in cui assisteva alla nascita di un bebè, il legame affettivo famigliare le ha giocato un brutto scherzo. Anna ha subito voluto rassicurare i suoi fan della sua ripresa con alcuni video postati sul profilo Instagram, dichiarando anche di essere felicissima per la nuova arrivata, Sofia.