Arrivano le prime immagini che ufficializzano il riavvicinamento fra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, grazie a un'esclusiva di "Chi", sul numero in edicola da mercoledì 10 ottobre. La coppia è stata a Formentera per il matrimonio del manager dello spettacolo Ferdinando Salzano. Oltre a cantare duetti d'amore per gli sposi si è lasciata andare in pubblico, scambiandosi baci appassionati.