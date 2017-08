Ambra prende il volo... con Massimiliano Allegri

Romantica fuga d'amore o fugace saluto in aeroporto? Pizzicati ancora una volta dal settimanale "Chi" Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri appaiono felici e sorridenti in abiti casual con la valigia in mano a Fiumicino. L'allenatore della Juventus, che l'11 agosto compirà 50 anni, dopo la sconfitta di Cardiff e la più recente con il Tottenham in amichevole, si prepara ad affrontare la nuova sfida di Supercoppa Italiana il 13 agosto a Roma contro la Lazio.