Amanda Ahola, la modella finlandese che è diventata la sosia di Barbie

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ha speso oltre 20mila euro in chirurgia plastica per assomigliare a Barbie. Ecco Amanda Ahola, 21 anni, una modella finlandese che vuole assomigliare alla nota bambola di plastica. "Barbie è davvero vicina alla perfezione e io voglio avvicinarmi il più possibile alla perfezione", ha dichiarato. La ragazza non nasconde la sua passione sfrenata e rivela: "Quando le persone mi dicono che sono un fake o assomiglio a Barbie, mi rendono davvero felice".