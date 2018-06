Alvaro Morata e Alice Campello, vacanze col pancione in attesa di Alessandro e Leonardo

E' tempo di vacanze per il calciatore Alvaro Morata e la moglie Alice Campello che in agosto diventeranno genitori di due maschietti. La coppia, di casa a Londra, è rientrata a Venezia, città natale della modella-influencer, per un soggiorno rilassante. Splendida con il suo pancione, Alice riceve attenzioni e coccole dall'attaccante che, a margine di un tenero scatto social, scrive: "Vorrei solo che tutti trovassero un amore come il nostro! Non vedo l'ora di incontrare i nostri figli #Alessandro #Leonardo".