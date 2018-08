Alvaro Morata e Alice Campello presentano i loro gemellini

“Non potrei amare di più e non potrei essere più felice”. Alice Campello, due giorni dopo il parto, avvenuto a Mestre, pubblica una serie di scatti dei suoi gemellini Alessandro e Leonardo, avuti dal marito Alvaro Morata. Il calciatore scrive: “Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo. Ogni giorno da quando ti conosco, ringrazio Dio per averti messo sulla mia strada, tu sei la pietra angolare della mia vita... Ti chiedo solo di essere felice con l'amore che si respira nella nostra casa, nella nostra famiglia...”.