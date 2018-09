Alessia Marcuzzi, pigiama party da favola per Mia Facchinetti

Compleanno da favola per Mia Facchinetti. La figlia di Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti ha spento 7 candeline e per lei a Roma è stato organizzato un pigiama party da sogno. Tende e lucine montate in salotto, cuscini e palloncini colorati, gonne di tulle per le bambine e pigiamini azzurri per i maschietti, torte e dolcetti dai toni pastello. Per festeggiare Mia presente tutta la famiglia allargata: mamma, papà e rispettivi mariti e mogli. Sfoglia la gallery e guarda che party!