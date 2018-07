Alessandro Enriquez, a Milano il party più colorato dell estate

Influencer, artisti, figli d’arte, designer, cocktail e buon cibo. Alessandro Enriquez sceglie il giardino di Giacomo Rosticceria a Milano per una serata speciale "pre-sumer" condita di tante novità prima della tanto attesa "Estatissima". Da Douglas AAron Meyer, figlio di Brigitte Nielsen, giovane modello, agli amici più vicini al designer, come Italo Marzotto, Francesco Maccapani Missoni, Amedeo Piccione e Giuseppe Scognamiglio. Non potevano mancare gli influecer: Filippo Cirulli, Andrea Marcaccini, Catherine Pouline, Lorenzo Liverani, Michela D’Angelo e Tommaso Zorzi che, in un momento della cena, ha annunciato che debutterà a settembre a fianco dell’iconica Donatella Rettore con un nuovo brano. I colori, le stampe ironiche e "Felix the Cat", ultima collaborazione del designer con il colosso americano Universal, hanno colorato l’evento insieme alla musica Italianissima dei vinili d’epoca al dopo cena Jack Daniel’s Honey.