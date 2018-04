Alena Seredova, nude look bianco-nero in Asia

Squadra che vince non si cambia! Eccola Alena Seredova, la ex di Gigi Buffon, che se la spassa in vacanza in Asia (la prima volta in Thailandia per la showgirl) con Louis Thomas e David Lee, i figli avuti dal portiere, e il suo nuovo compagno di vita, Alessandro Nasi. Ha da poco raggiunto gli anta e, se la festa di compleanno è stata tra amici, i festeggiamenti veri sono in famiglia: i suoi bambini e il suo amore, quello che ha saputo starle accanto entrando nella sua vita in punta di piedi fino a conquistarne il cuore. Si divertono tutti, anche i follower che possono ammirare il nude look di Alena... in bianco e nero.