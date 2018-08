Alena Seredova e Alessandro Nasi, sempre più innamorati e... social

E' un amore sempre più social quello di Alena Seredova e Alessandro Nasi. La coppia, dopo le vacanze in America, si è trasferita in Grecia (sempre con piccoli David Lee e Louis Thomas Buffon) per proseguire al caldo questa lunga estate insieme. Romantici in piscina di fronte a un panorama mozzafiato, al ristorante e nelle foto con gli amici, i due appaiono uniti e complici. Cuoricini e dolci parole non mancano da pare di Alena che sorride e si gode la sua bella famiglia.