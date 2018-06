Aida Yespica, baci e giochi birichini in riva al mare con Matteo Cavalli

Giochi in riva al mare, baci, abbracci e carezze. E' scoppiato l'amore tra Aida Yespica e Matteo Cavalli, il suo commercialista. I paparazzi li hanno pizzicati complici e felici a a Marina Di Pietrasanta. La showgirl ha infatti definitivamente archiviato la storia con Gerry Lama e ritrovato l’amore. Dopo Antigua, la coppia ha scelto una località di mare italiana. "E' presto per parlare d’amore", ha detto di recente Aida. Una cosa è certa, oltre al fisico al top, la venezuelana sorride come non faceva da tempo.