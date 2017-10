"Intimissimi On Ice 2017", da Irina Shayk a Cristina Chiabotto: un party esclusivo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Si è svolta la quarta edizione di "Intimissimi On Ice", "A legend of Beauty”, che ha portato uno show spettacolare all’Arena di Verona il 6 e 7 ottobre. La festa si è spostata dalla pista di ghiaccio, proseguendo anche nell’esclusivo after party dove è stata celebrata la bellezza femminile tra antico e moderno, con una scenografia allestita da immagini di dee greche e romane e contaminata da suoni e installazioni dal mood contemporaneo. Attrici, top model, icone del mondo dello sport, imprenditrici e influencer sono state tra le protagoniste. Erano presenti Irina Shayk, Ana Ivanovic e Ella Mills. Poi Cristina Chiabotto, Tiziana Rocca e le attrici Matilda Lutz, Giulia Bevilacqua, Stella Egitto, Katy Saunders, Valentina Romani.