Fondoschiena di settembre, ecco gli ultimi scorci in bikini

L'estate sta finendo, ma sono tante le vip che non si arrendono all'ultimo sole sfoggiando bikini hot che esaltano le curve più sexy. Da Federica Pellegrini in vacanza in Puglia a Francesca De Andrè a Cala di Volpe con il suo Daniele Interrante, fino alla bellissima Emily Ratajkowski. E prima di chiudere il sipario sulla stagione calda, godiamoci una carrellata di lati B davvero incandescenti...

C'è chi è già entrata in pieno clima autunnale riponendo il costume nel cassetto e chi invece rincorre l'ultimo sole prima di arrendersi ai vestiti pesanti. E così sbirciando tra i social scoviamo una bellissima Francesca De Andrè che sfoggia un lato B da urlo mentre fa la verticale in riva al mare davanti allo sguardo del suo fidanzato compiaciuto. Scatti ultra sexy sono quelli della bomberina Laura Cremaschi che con le sue curve perfette mostrate tra l'Italia e Miami ha fatto sognare i suoi follower. Anche Federica Pellegrini per una volta senza costume da competizione evidenzia un derrière sodo e muscoloso da far invidia a molte. Che dire poi della bellissima modella americana Emily Ratajkowski sotto il sole della Grecia che ha conquistato più di 500mila follower con un primo piano del suo sedere?



Ma in questa calda estate appena trascorsa sono tante le star che hanno mostrato il meglio di sé, da Costanza Caracciolo a Luisa Ranieri, a Martina Colombari...