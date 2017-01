Fondoschiena da star: attenti alle curve!

"Agosto, moglie mia non ti conosco" recita un celebre proverbio. Noi, invece, le conosciamo bene le "grazie vip" al vento. In vacanza a Montecarlo, Giulia Calcaterra mentre nuota mette in mostra glutei tonici e scultorei. L'ex collega e velina Alessia Reato, invece, si mostra riflessiva sulla spiaggia: ovviamente, l'occhio proprio non cade sul suo sguardo abbassato e ammiccante. Costanza Caracciolo, dalle Baleari, si fa fotografare di spalle cinguettando che "l'arte non muore mai". Sedere all'insù anche per Cecilia Capriotti che posta le sue forme sensuali durante la sua vacanza in barca e per Laura Cremaschi che dalla sua casa a Miami si mostra ai fan con un micro bikini striminzito che a stento contiene le sue curve scolpite.



E poi è la volta dei lati B delle mamme, bellissime e sempre in forma. Anna Tatangelo mostra che i sacrifici di un anno in palestra hanno dato ottimi risultati. Lo stesso vale anche per le forme scolpite di Elisabetta Gregoraci, che, in un gioco di vedo e non vedo, augura buona giornata. Direttamente dal settimanale "Chi" arrivano anche i complimenti al fisico asciutto di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che orgogliosa delle sue forme, mette sul suo profilo Instagram la pagina del servizio. Mamma Santarelli mette in mostra il suo lato migliore proprio un secondo prima di rinfrescarsi in acqua; Alessia Marcuzzi fa sups al largo.



Che dire poi di Siria de Fazio? Dal bagnasciuga fa immortalare il suo lato B al calar del sole. Cristina Buccino, fa una bagno nel mare di Ibiza, mettendosi in posa senza nasconde le sue curve bollenti. Naike Rivelli, regina delle provocazioni, sembra non sapersi tenere i vestiti addosso: dopo aver abbandonato il reggiseno in acqua, inizia a nuotare indossando solo uno stuzzicante perizioma. Natalia Mesa Bush, a bordo di un coccodrillo gonfiabile esibisce il suo trofeo direttamente da Montecarlo e la modella Kelly Brook, in vacanza in barca a St. Barths, mostra con grande disinvoltura il suo fondoschiena e le sue curve prosperose.