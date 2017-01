Florina Marincea, shopping con siparietto bollente

12:39 - Prova d'abito bollente con siparietto sexy in camerino per Florina Marincea. L'ex Pupa si specchia con indosso un abitino tutto pizzi e trasparenze soprattutto sul corpetto. Ed ecco spuntare seno e capezzolo a vista per un sideboob davvero ad alto tasso erotico.

Tra le partecipanti alla seconda edizione de "La pupa e il secchione", anche senza grandi risultati Flo è riuscita a conquistare popolarità e attenzioni. Un fisico statuario e prorompente, audacia e tanta malizia ne hanno fatto un personaggio di cui parlare, specie dopo la "burrascosa" relazione, finita male, con Stefano Ricucci. Da un po' vive tra Milano e Londra e a Tgcom24 aveva raccontato qualche mese fa i suoi nuovi progetti: "Ormai sono una business woman, sto aprendo un negozio di abbigliamento in Inghilterra, ma presto vi farò una bella sorpresa in tv". per ora la bella e sexy Flo la sorpresa l'ha fatta ai paparazzi in un negozio di Milano offrendo uno spettacolino hot degno di una Pupa come lei.