Floriana Messina: ho detto addio a Diego Loasses per colpa di Nina Moric

Tre anni d'amore bruciati per una sola sera. "Ho guardato il cellulare – racconta Floriana – Ho trovato foto scattate a casa di Nina Moric... l'ho sbattuto fuori casa subito”. Lui ha negato qualunque cosa, ma non è bastato: "Il fatto che abbia fatto di tutto per farsi perdonare significa che si sente colpevole”. E poi spiega: "Ho sofferto e soffro ancora, non cedo però ai fiori, ai regali, alle moine. La fiducia, una volta tradita, non si recupera più".



Nina Moric non ci sta e fa intervenire il suo avvocato

Ecco la lettera inviata a Tgcom24:

Io sottoscritta Avvocato Solange Marchignoli, ho ricevuto mandato dai Signori Moric e Favoloso di intervenire a tutela dei diritti d'immagine e decoro lesi dalle condotte diffamatorie poste in essere dalla Signora Messina, nei confronti della quale è stato già conferito mandato di agire giudizialmente presso la competente autorità. I contenuti di tali dichiarazioni, oltre che lesivi dei diritti dei miei Assistiti, sono totalmente destituiti di fondamento e le immagini cui fa riferimento la signora Messina nelle proprie dichiarazioni afferiscono a contesti privati in ambito amicale e non certo a presunte e presupposte situazioni lascive o sconvenienti. Ove, peraltro, tali immagini dovessero subire impropria divulgazione corredata da ambigui commenti, sarà mia premura agire anche nei confronti degli organi di stampa che ne daranno illegittimo risalto. Si precisa che tale soggetto sarebbe amico di un ex collaboratore della Signora Moric e, come tale, avrebbe avuto accesso all'abitazione della stessa in di lui compagnia.