Flora Canto, pancino sospetto: di nuovo mamma?

Dalla Sardegna a Formentera, le vacanze di Enrico Brignano e Flora Canto sono tutte in famiglia. Innamorati da quattro anni, l'attore e la showgirl scherzano e si abbracciano in acqua con grande complicità prima di scambiarsi un bacio sulla sabbia. E mentre il comico romano la "tartaruga" l'ha stampata sui boxer, Flora, sfoggia un bikini che mette in risalto le curve del suo lato B perfetto. Intanto a "Diva e Donna" non sfugge un pancino sospetto. Cicogna bis in volo?

Impegnata su Rete4 con Ricette all'italiana, la Canto non rinuncia alla vacanze al mare con i suoi più grandi amori, Enrico e la piccola Martina di un anno e mezzo. Prima si tuffano in paradisiache acque sarde, poi raggiungono Formentera, dove i baci di coppia si sprecano e lei cinguetta: "Magica Isla... c'è l'amore nell'aria!!!".



Tornata in forma in tempi record dopo il parto, al settimanale "Diva e Donna" non sfugge quel ventre appena pronunciato che potrebbe nascondere un dolce segreto. In tal caso Enrico diventerebbe papà bis a 52 anni.