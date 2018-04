Flavia Pennetta in bikini con Fognini, guarda che mamma sexy

Fabio Fognini è impegnato sui campi da tennis e la moglie, se possibile, lo raggiunge nelle sue trasferte insieme al loro bambino. "Stare lontano dalla famiglia è molto difficile", confessa il campione. E infatti eccoli insieme, felici e rilassati, a bordo piscina con Federico, frutto del loro amore. Le attenzioni di mamma e papà sono tutte per lui: Flavia in bikini lo stringe a sé prima di darlo a Fabio che lo attende sul lettino a braccia aperte. "In questo periodo mi ci dedico full time, almeno per i primi anni me lo voglio godere, è talmente bello che se l'avessi saputo lo avrei fatto anche prima", rivela la Pennetta al settimanale di Alfonso Signorini che mostra le forme al top della tennista a meno di un anno dal parto.



Impegnato 6 all'8 aprile a Genova per i quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia, Fognini è volato in Italia, questa volta con la famiglia al completo.