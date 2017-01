Flavia Pennetta-Fabio Fognini, nozze in arrivo: "Condividiamo il progetto di una famiglia"

Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sposeranno a giugno a Ostuni in provincia di Brindisi, terra della tennista. I due campioni si sono già scambiati la promessa di nozze a Taggia, in Liguria, paese di lui. Legati già da due anni e mezzo, in un'intervista esclusiva a Chi dicono: "Ci sposiamo perchè condividiamo il progetto di una famiglia. Tradizionale, numerosa, rumorosa e unita come le nostre".

Lei, dopo la vittoria agli US Open 2015, ha annunciato il ritiro. Lui si prepara alle Olimpiadi di Rio. Entrambi non si preoccupano del giorno del "sì": "Siamo abituati a scendere in campo e dover gestire il nostro stress personale, ma non abbiamo mai pensato al pubblico perché siamo sempre concentrati su noi stessi". Alla domanda se conoscono la ricetta per un matrimonio duraturo, rispondono: "Amore e passione con il tempo possono lasciar spazio all'affetto, alla stima e al rispetto, ingredienti fondamentali". La coppia vive serenamente a Barcellona per percorsi individuali legati al tennis. La Pennetta rivela di aver ricevuto proposte televisive come reality o conduzioni di programmi, ma di avere già in testa un progetto legato ai giovani e al tennis: "Qualunque cosa mi permetta di coniugare sport ed educazione". Interrogati se li imbarazza che le loro effusioni finiscano sui giornali, dicono: "Le foto non raccontano nulla di cui vergognarsi".