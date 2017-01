Flavia Pennetta-Fabio Fognini, il "sì" a giugno e sui social... amore condiviso

Il "sì, lo voglio" a giugno in una chiesa di Brindisi (la città di lei) e poi festa in grande con amici e parenti in un resort a 5 stelle a Fasano. E' tutto pronto e fissato per Flavia Pennetta e Fabio Fognini, che fra tre mesi convoleranno a nozze. Intanto i due fidanzatini si godono il loro amore condividendolo con i loro followers sui social, dove postano scatti inequivocabili: quei due non possono fare a meno l'uno dell'altro.