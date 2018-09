Flavia Pennetta, etichetta in vista sul fondoschiena

Capita anche alle migliori sportive. Di partecipare a un evento con il cartellino dell'abito in bella vista. Per dimenticanza o per riciclare il capo indossato? “Ha deciso di farsi tutta la serata con l'etichetta in mezzo al sedere. Meno male che era dentro i pantaloni. Vero Pennetta?” dice Federica Pellegrini in un simpatico video social con Flavia Pennetta, con la quale ha partecipato a una sfilata milanese.