Flavia Pennetta e Fabio Fognini, passione in mare

Vacanza bollente per gli sposini Fabio Fognini e Flavia Pennetta, che si sono concessi a Formentera acrobazie in acqua. Fabio, che vedremo con la Pennetta il 21 e 22 settembre al forum di Assago all’evento “Djokovic&friends”, è reduce da New York, dove si è fermato al secondo turno degli Us Open, ma si è rifatto nelle acque delle Baleari con Flavia