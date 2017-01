Flavia Pennetta e Fabio Fognini hanno detto sì

Il primo sì in Liguria il 19 marzo. Flavia Pennetta e Fabio Fognini si sono scambiati la promessa d'amore in Comune ad Arma di Taggia. La cerimonia religiosa sarà a giugno a Brindisi, ma la ex tennista rivela a Chi: "Io e Fabio abbiamo scelto di scambiarci la promessa di nozze in Liguria, la sua terra, per sua nonna Ines, alla quale lui è legatissimo”. E su twitter aggiunge: "Non sono incinta".

Da quando ho lasciato il tennis la mia vita è cambiata – racconta la Pennetta - In questo momento faccio avanti indietro tra Brindisi (sua città natale, ndr) e Barcellona (dove vive, ndr) per organizzare le nozze. Io mi occupo di tutti i dettagli, anche perché mia nonna Isa è molto difficile da accontentare. Insomma, ci sposiamo soprattutto per far felici le nostre nonne”.



E proprio per non far preoccupare la nonna, Flavia ha cinguettato: "Hanno scritto che sarei in dolce attesa, ma non è così. Mia nonna non potrebbe mai accettare una mia gravidanza prima delle nozze. Lo so, è all'antica, ma questo è il bello della vita. Chi è cresciuto con certi valori, pur appartenendo a generazioni diverse, crede ancora in queste cose. Perciò le rispondo: Nonna stai tranquilla. Lo saprai da me e non dai giornali e succederà sicuramente dopo le nozze. Come vuoi tu".