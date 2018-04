Filippo Magnini e Giorgia Palmas: "Il nostro è un amore da sogno"

“Il nostro? È un amore da sogno”. Filippo Magnini e Giorgia Palmas parlano per la prima volta al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 18, della loro storia d'amore sbocciata a Milano durante la Fashion Week. E l'ex nuotatore racconta: “Ero single ormai da un anno dopo la fine della storia con la Pellegrini e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato”.

Giorgia Palmas racconta come Filippo l'ha conquistata: “Con il suo tiramisù: me l'ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito, il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo alle due del mattino in mezzo a piazza Duomo a Milano”. “È vero, è stata una scena da film che sognavo da tempo”, risponde Magnini, che confida di aver iniziato questa storia con la ex velina pensando da subito che fosse definitiva. I due posano per la cover del settimanale abbracciati e felici. E la Palmas conclude: “Nessuno dei due si pente degli amori passati anzi, è grazie anche a quelle esperienze che oggi abbiamo la maturità di dire che siamo finalmente felici. Se pensiamo già a un futuro insieme? Sì, ma ci andiamo coi piedi di piombo, ma con un cassetto pieno di sogni”.